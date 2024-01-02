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Селиванов Семен Александрович

Место рождения

Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

07.11.1984

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.04.205

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савченко Анастасия Михайловна

Рождение
07.11.1984

Отец: Селиванов Александр Яковлевич

Мать: Селиванова (Пивченко) Вера Николаевна

Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
16.10.2010

Жена: Савченко Анастасия Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.01.2011

Сын: Селиванов Борис Семенович

Мать ребёнка: Савченко Анастасия Михайловна

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