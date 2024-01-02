Селиванов Семен Александрович
Место рождения
Дата рождения07.11.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.04.205
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савченко Анастасия Михайловна
Рождение
07.11.1984
Бракосочетание
16.10.2010
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.01.2011
Сын: Селиванов Борис Семенович
Мать ребёнка: Савченко Анастасия Михайловна