Прохорова Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова Людмила Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1971

Сын: Иванов Игорь Владиленович

Отец ребёнка: Иванов Владилен Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Ирина Владиленовна

Отец ребёнка: Иванов Владилен Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Владилен Алексеевич

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