Радостев Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1942
Дата смерти13.02.2014
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1942
Отец: Радостев Алексей Иосифович
Мать: Тяпугина Мария
Рождение ребёнка
30.07.1972
Сын: Радостев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Радостева Вера Николаевна
Рождение ребёнка
09.11.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Радостева Вера Николаевна
Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
13.02.2014