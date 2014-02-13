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Радостев Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1942

Дата смерти

13.02.2014

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1972 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1942

Отец: Радостев Алексей Иосифович

Мать: Тяпугина Мария

Рождение ребёнка
30.07.1972

Сын: Радостев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Радостева Вера Николаевна

Рождение ребёнка
09.11.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Радостева Вера Николаевна

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
13.02.2014
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