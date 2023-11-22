Зобов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зобов Пётр Карпович
Мать: Матрёна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зобов Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зобов Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зобов Павел Александрович
Смерть
Неизвестно