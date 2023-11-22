Зобов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зобов Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зобов Пётр Карпович

Мать: Матрёна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Павел Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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