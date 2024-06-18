Рычков Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти?.07.1943
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Рычков Иван
Рождение ребёнка
31.03.1935
Дочь: Куликова (Рычкова) Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Рычкова (Караваева) Серафима Яковлевна
Смерть
?.07.1943
Пропал без вести в июле 1943г. Дата и место призыва: Белоевский РВК, Молотовская обл., Коми-Пермяцкий НО, Белоевский р-н Призвали в июле 1941г. Пропал без вести в