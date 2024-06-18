Рычков Михаил Иванович 1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рычков Михаил Иванович

Место рождения

Кува, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Рычков Иван

Мать: Рычкова Александра Семеновна

Кува, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
31.03.1935

Дочь: Куликова (Рычкова) Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Рычкова (Караваева) Серафима Яковлевна

Кува, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Смерть
?.07.1943
Пропал без вести в июле 1943г. Дата и место призыва: Белоевский РВК, Молотовская обл., Коми-Пермяцкий НО, Белоевский р-н Призвали в июле 1941г. Пропал без вести в

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