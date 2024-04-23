Пётр Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Георгий Григорьевич
Мать: Василиса Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1881
Дочь: Дарья Петровна
Мать ребёнка: Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
19.07.1883
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
23.05.1887
Дочь: Феодосья Петровна
Мать ребёнка: Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
03.05.1889
Дочь: Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
01.02.1893
Сын: Пётр Петрович
Мать ребёнка: Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
28.02.1895
Сын: Арсений Петрович
Мать ребёнка: Анна Ефимовна