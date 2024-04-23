Пётр Георгиевич 1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пётр Георгиевич

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Георгий Григорьевич

Мать: Василиса Алексеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
06.03.1881

Дочь: Дарья Петровна

Мать ребёнка: Анна Ефимовна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1883

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Анна Ефимовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.05.1887

Дочь: Феодосья Петровна

Мать ребёнка: Анна Ефимовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
03.05.1889

Дочь: Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Анна Ефимовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.02.1893

Сын: Пётр Петрович

Мать ребёнка: Анна Ефимовна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1895

Сын: Арсений Петрович

Мать ребёнка: Анна Ефимовна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд

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