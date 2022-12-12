Ганеев Гиляз Камалетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганеев Гиляз Камалетдинович

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Место рождения

Казарма, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.11.1906

Дата смерти

18.11.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Казарма, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1927 по 1929
Угузево, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1934 по 1939
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1934
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1939 по 1944
Алматы, Казахстан
Место жительства
С 1944 по 1967
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
18.11.1967
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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