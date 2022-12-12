Ганеев Гиляз Камалетдинович
Место рождения
Дата рождения16.11.1906
Дата смерти18.11.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1927 по 1929
Угузево, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1934 по 1939
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1934
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1939 по 1944
Алматы, Казахстан
Место жительства
С 1944 по 1967
Смерть
18.11.1967