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Савинов Андрей Николаевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.10.1909

Дата смерти

18.03.1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1909

Отец: Савинов Николай Фёдорович

Мать: Савинова Мария Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Крещён 13 октября в Воскресенской церкви на Остоженке. Восприемники: Студентъ Императорскаго Московскаго Техническаго училища изъ Московскихъ мѣщанъ Владиміръ Александровъ Елисѣевъ и жена Сѣвскаго мѣщ... Показать все
Смерть
18.03.1916 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Погребен 20 марта 1916 г. Умер от скарлатины в возрасте 6 лет 5 мес.

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