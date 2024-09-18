Савинов Андрей Николаевич
Место рождения
Дата рождения11.10.1909
Дата смерти18.03.1916 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
11.10.1909
Крещён 13 октября в Воскресенской церкви на Остоженке. Восприемники: Студентъ Императорскаго Московскаго Техническаго училища изъ Московскихъ мѣщанъ Владиміръ Александровъ Елисѣевъ и жена Сѣвскаго мѣщ... Показать все
Смерть
18.03.1916 ст.
Погребен 20 марта 1916 г. Умер от скарлатины в возрасте 6 лет 5 мес.