Луценко Герман Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуценко Герман Елисеевич

Луценко Герман Елисеевич

avatar

Место рождения

Охримовка, Харківська область

Дата рождения

1913

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Луценко Елисей

Мать: не указана

Охримовка, Харківська область
Рождение ребёнка
12.04.1938

Сын: Луценко Леонид

Мать ребёнка: Луценко Ульяна Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луценко Николай

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луценко Ульяна Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
1945
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close