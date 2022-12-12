Луценко Герман Елисеевич
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Луценко Елисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1938
Сын: Луценко Леонид
Мать ребёнка: Луценко Ульяна Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луценко Николай
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луценко Ульяна Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
1945