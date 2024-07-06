Батыгина (Палкина) Елена Александровна
Место рожденияВологодская область, деревня Новленское
Дата рождения1908
Дата смерти1996
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Палкин Александр Александрович
Мать: не указана
Вологодская область, деревня Новленское
Рождение ребёнка
28.07.1937
Сын: Батыгин Владислав Михайлович
Отец ребёнка: Батыгин Михаил Александрович
Вологодская область, Бабаевский район
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Батыгин Михаил Александрович
Рождение ребёнка
24.01.1946
Дочь: Батыгина Нина Михайловна
Отец ребёнка: Батыгин Михаил Александрович
Смерть
1996