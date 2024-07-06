Батыгина (Палкина) Елена Александровна 1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Батыгина (Палкина) Елена Александровна

Место рождения

Вологодская область, деревня Новленское

Дата рождения

1908

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Палкин Александр Александрович

Мать: не указана

Вологодская область, деревня Новленское
Рождение ребёнка
28.07.1937

Сын: Батыгин Владислав Михайлович

Отец ребёнка: Батыгин Михаил Александрович

Вологодская область, Бабаевский район
Рождение ребёнка
1941

Сын: Батыгин Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Батыгин Михаил Александрович

Рождение ребёнка
24.01.1946

Дочь: Батыгина Нина Михайловна

Отец ребёнка: Батыгин Михаил Александрович

Смерть
1996

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