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Василий Алексеев

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

После 1830

Пол

Мужской

Отец

Около 1728 г.р.

Мать

Около 1733 г.р.

Жена

1746 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Алексей Петров

Мать: Прасковья Федорова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Место жительства
1763
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское | РГАДА 350-2-863 | 1763 РГАДА 350-2-863 Дмитровский Ижевского Васильевское
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Павел Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Семенова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Хиония Васильева

Мать ребёнка: Евдокия Семенова

Рождение ребёнка
1799

Сын: Федор Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Семенова

Упоминание
1800
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1589 (мф) (1800) | Метрическая книга Богородицерождественской церкви вотчины подполковницы Агапии Хлебниковой села... Показать все
Место жительства
1811
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.51, оп.8, д.51 (Ревизские 1811) | Ревизские сказки Рузского уезда помещиков на "Л-Я" 1811 года
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Семенова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1830
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
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