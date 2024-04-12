Василий Алексеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиПосле 1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: Алексей Петров
Мать: Прасковья Федорова
Место жительства
1763
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское | РГАДА 350-2-863 | 1763 РГАДА 350-2-863 Дмитровский Ижевского Васильевское
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Павел Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Семенова
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Хиония Васильева
Мать ребёнка: Евдокия Семенова
Рождение ребёнка
1799
Сын: Федор Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Семенова
Упоминание
1800
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1589 (мф) (1800) | Метрическая книга Богородицерождественской церкви вотчины подполковницы Агапии Хлебниковой села... Показать все
Место жительства
1811
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.51, оп.8, д.51 (Ревизские 1811) | Ревизские сказки Рузского уезда помещиков на "Л-Я" 1811 года
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Семенова
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1830
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)