Weaver (Flanders) Relief Anne
Место рожденияTaylorsville, Spencer, Kentucky, USA
Дата рождения16.06.1822
Дата смерти12.12.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.03.1848
Муж: Weaver James B
Рождение ребёнка
28.01.1850
Дочь: Wells Mary Catherine
Отец ребёнка: Weaver James B
Taylorsville, Spencer, Kentucky, USA
Смерть
12.12.1891
Spencer, Kentucky, USA
Похороны
Неизвестно
Spencer, Kentucky, USA