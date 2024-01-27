Weaver (Flanders) Relief Anne — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Weaver (Flanders) Relief Anne

Место рождения

Taylorsville, Spencer, Kentucky, USA

Дата рождения

16.06.1822

Дата смерти

12.12.1891

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Taylorsville, Spencer, Kentucky, USA
Бракосочетание
30.03.1848

Муж: Weaver James B

Рождение ребёнка
28.01.1850

Дочь: Wells Mary Catherine

Отец ребёнка: Weaver James B

Taylorsville, Spencer, Kentucky, USA
Смерть
12.12.1891
Spencer, Kentucky, USA
Похороны
Неизвестно
Spencer, Kentucky, USA
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