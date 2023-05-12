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Волков Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1965

Дата смерти

12.05.2023

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова (Рудникова) Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
10.03.1991

Дочь: Кожухова (Волкова) Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Волкова (Рудникова) Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
31.03.1993

Сын: Волков Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Волкова (Рудникова) Наталья Михайловна

Смерть
12.05.2023

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