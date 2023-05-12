Волков Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1965
Дата смерти12.05.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1991
Дочь: Кожухова (Волкова) Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Волкова (Рудникова) Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
31.03.1993
Мать ребёнка: Волкова (Рудникова) Наталья Михайловна
Смерть
12.05.2023