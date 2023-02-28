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Утягулов Фазлыахмет

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Место рождения

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.01.1857

Дата смерти

13.02.1922

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1857

Отец: Утягалов Утягул

Мать: Утягалова Гайнивафа

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Фазлиахметов Шакир

Мать ребёнка: Утягулова Тагира

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.01.1882

Дочь: Минлижамал

Мать ребёнка: Утягулова Тагира

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Фазлиахметов Абдунасир

Мать ребёнка: Утягулова Назифа

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.08.1895

Дочь: Самсинур

Мать ребёнка: Утягулова Тагира

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.11.1895

Дочь: Гафифа

Мать ребёнка: Утягулова Назифа

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Фазлиахметов Валиахмет

Мать ребёнка: Утягулова Тагира

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Утягулова Назифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кунафей

Мать ребёнка: Утягулова Тагира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харасов Харас

Мать ребёнка: Утягулова Тагира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ибниаминова Гильмибаян

Мать ребёнка: Утягулова Тагира

Смерть
13.02.1922
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
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