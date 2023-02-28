Утягулов Фазлыахмет
Место рождения
Дата рождения14.01.1857
Дата смерти13.02.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1857
Отец: Утягалов Утягул
Мать: Утягалова Гайнивафа
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Фазлиахметов Шакир
Мать ребёнка: Утягулова Тагира
Рождение ребёнка
20.01.1882
Дочь: Минлижамал
Мать ребёнка: Утягулова Тагира
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Утягулова Назифа
Рождение ребёнка
20.08.1895
Дочь: Самсинур
Мать ребёнка: Утягулова Тагира
Рождение ребёнка
20.11.1895
Дочь: Гафифа
Мать ребёнка: Утягулова Назифа
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Утягулова Тагира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Утягулова Назифа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кунафей
Мать ребёнка: Утягулова Тагира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харасов Харас
Мать ребёнка: Утягулова Тагира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ибниаминова Гильмибаян
Мать ребёнка: Утягулова Тагира
Смерть
13.02.1922