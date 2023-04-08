Архипова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1934

Дочь: Ткаченко Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Архипов Михаил

Уташ, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Архипов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Архипов Михаил

Смерть
Неизвестно
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