Архипова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1934
Дочь: Ткаченко Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Архипов Михаил
Уташ, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Архипов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Архипов Михаил
Смерть
Неизвестно