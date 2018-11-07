Рабин Оскар Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смерти07.11.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1978
Париж, Франция
Смерть
07.11.2018
Флоренция, Италия