Рабин Оскар Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рабин Оскар Яковлевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1928

Дата смерти

07.11.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1978
Париж, Франция
Смерть
07.11.2018
Флоренция, Италия
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