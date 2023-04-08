Набокова (Путиец) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Путиец Или Путивец Отец Анны
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909 или 06.03.1909
Дочь: Ткаченко Прасковья Ильинична
Отец ребёнка: Набоков Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Набоков 2 Набокова
Отец ребёнка: Набоков Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Набоков Сын Набокова
Отец ребёнка: Набоков Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь Набокова
Отец ребёнка: Набоков Илья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно