Абрамова (Ботыгина) Ефросинья Игнатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Ботыгина) Ефросинья Игнатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.05.1892 ст.

Муж: Абрамов Стефан Филипович

Рождение ребёнка
27.05.1893

Сын: Абрамов Петр Стефанович

Отец ребёнка: Абрамов Стефан Филипович

Рождение ребёнка
25.12.1895

Сын: Абрамов Василий Стефанович

Отец ребёнка: Абрамов Стефан Филипович

Рождение ребёнка
27.05.1898

Дочь: Абрамова Павла Стефановна

Отец ребёнка: Абрамов Стефан Филипович

Смерть
Неизвестно

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