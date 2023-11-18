Абрамова (Ботыгина) Ефросинья Игнатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.05.1892 ст.
Рождение ребёнка
27.05.1893
Отец ребёнка: Абрамов Стефан Филипович
Рождение ребёнка
25.12.1895
Сын: Абрамов Василий Стефанович
Отец ребёнка: Абрамов Стефан Филипович
Рождение ребёнка
27.05.1898
Дочь: Абрамова Павла Стефановна
Отец ребёнка: Абрамов Стефан Филипович
Смерть
Неизвестно