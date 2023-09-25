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Ефремов Виктор Борисович

Место рождения

д.Никишенки Удмуртская Республика

Дата рождения

10.05.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1964

Отец: Ефремов Борис

Мать: Ефремова Валентина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврикова-Ефремова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
04.09.1987

Сын: Ефремов Эдуард Викторович

Мать ребёнка: Гаврикова-Ефремова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
22.07.1992

Сын: Ефремов Евгений Викторович

Мать ребёнка: Гаврикова-Ефремова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
29.07.1997

Сын: Ефремов Виталий Викторович

Мать ребёнка: Гаврикова-Ефремова Елена Николаевна

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