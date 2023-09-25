Ефремов Виктор Борисович
Место рожденияд.Никишенки Удмуртская Республика
Дата рождения10.05.1964
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1964
Отец: Ефремов Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1987
Сын: Ефремов Эдуард Викторович
Мать ребёнка: Гаврикова-Ефремова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
22.07.1992
Сын: Ефремов Евгений Викторович
Мать ребёнка: Гаврикова-Ефремова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
29.07.1997
Сын: Ефремов Виталий Викторович
Мать ребёнка: Гаврикова-Ефремова Елена Николаевна