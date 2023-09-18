Кочина (Скурлакова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочина (Скурлакова) Анастасия

Кочина (Скурлакова) Анастасия

Место рождения

д. Китайново

Дата рождения

1890

Дата смерти

16.12.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Китайново
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Кочин Сергей

Рождение ребёнка
1919

Сын: Кочин Михаил

Отец ребёнка: Кочин Сергей

Быково, Россия
Рождение ребёнка
21.07.1920

Сын: Кочин Валентин

Отец ребёнка: Кочин Сергей

Быково, Россия
Рождение ребёнка
1924

Сын: Кочин Александр

Отец ребёнка: Кочин Сергей

Быково, Россия
Рождение ребёнка
01.07.1926

Дочь: Прусакова Зинаида

Отец ребёнка: Кочин Сергей

Быково, Россия
Рождение ребёнка
1930

Сын: Кочин Василий

Отец ребёнка: Кочин Сергей

Быково, Россия
Рождение ребёнка
1930

Сын: Кочин Павел

Отец ребёнка: Кочин Сергей

Быково, Россия
Рождение ребёнка
01.12.1931

Дочь: Маркова Людмила

Отец ребёнка: Кочин Сергей

Быково, Россия
Рождение ребёнка
10.10.1933

Сын: Кочин Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Кочин Сергей

СССР, Ивановская область, Южский район, деревня Быково
Рождение ребёнка
1938

Сын: Кочин Вячеслав

Отец ребёнка: Кочин Сергей

Быково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочин Сергей

Смерть
16.12.1958
с. Мугреево-Никольское
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close