Кочина (Скурлакова) Анастасия
Место рожденияд. Китайново
Дата рождения1890
Дата смерти16.12.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Кочин Сергей
Рождение ребёнка
1919
Сын: Кочин Михаил
Отец ребёнка: Кочин Сергей
Быково, Россия
Рождение ребёнка
21.07.1920
Сын: Кочин Валентин
Отец ребёнка: Кочин Сергей
Быково, Россия
Рождение ребёнка
1924
Сын: Кочин Александр
Отец ребёнка: Кочин Сергей
Быково, Россия
Рождение ребёнка
01.07.1926
Дочь: Прусакова Зинаида
Отец ребёнка: Кочин Сергей
Быково, Россия
Рождение ребёнка
1930
Сын: Кочин Василий
Отец ребёнка: Кочин Сергей
Быково, Россия
Рождение ребёнка
1930
Сын: Кочин Павел
Отец ребёнка: Кочин Сергей
Быково, Россия
Рождение ребёнка
01.12.1931
Дочь: Маркова Людмила
Отец ребёнка: Кочин Сергей
Быково, Россия
Рождение ребёнка
10.10.1933
Отец ребёнка: Кочин Сергей
СССР, Ивановская область, Южский район, деревня Быково
Рождение ребёнка
1938
Сын: Кочин Вячеслав
Отец ребёнка: Кочин Сергей
Быково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кочин Сергей
Смерть
16.12.1958
с. Мугреево-Никольское