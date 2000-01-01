Колодяжнова Агриппина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колодяжнова Агриппина Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1894 ст.

Сын: Колодяжнов Федор Корнилиевич

Отец ребёнка: Колодяжнов Корнилий Андреевич

Запись о рождении сделана в метрической книге Казанской церкви города Борисоглебска.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колодяжнов Корнилий Андреевич

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