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Ульянов Василий Арсеньевич

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Место рождения

Колесниково, Заводоуковский, Тюменская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Колесниково, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Ульянов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Ульянова Анна Яковлевна

Колесниково, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.02.1908

Сын: Ульянов Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Ульянова Анна Яковлевна

Колесниково, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Ульянов Егор Васильевич

Мать ребёнка: Ульянова Анна Яковлевна

Колесниково, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Ульянов Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Ульянова Анна Яковлевна

Колесниково, Заводоуковский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова Анна Яковлевна

Смерть
1976
Колесниково, Заводоуковский, Тюменская область
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