Ульянов Василий Арсеньевич
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Ульянов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Ульянова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
15.02.1908
Мать ребёнка: Ульянова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Ульянова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Ульянов Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: Ульянова Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульянова Анна Яковлевна
Смерть
1976