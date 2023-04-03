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Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Осип Григорьев

Отец ребёнка: Бадонкин Григорий Кондратьев

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Кирила Григорьев

Отец ребёнка: Бадонкин Григорий Кондратьев

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Иван Григорьев

Отец ребёнка: Бадонкин Григорий Кондратьев

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Мария Григорьева

Отец ребёнка: Бадонкин Григорий Кондратьев

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Елисей Григорьев

Отец ребёнка: Бадонкин Григорий Кондратьев

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Екатерина Григорьева

Отец ребёнка: Бадонкин Григорий Кондратьев

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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