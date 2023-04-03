Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Осип Григорьев
Отец ребёнка: Бадонкин Григорий Кондратьев
Рождение ребёнка
1824
Сын: Кирила Григорьев
Отец ребёнка: Бадонкин Григорий Кондратьев
Рождение ребёнка
1828
Сын: Иван Григорьев
Отец ребёнка: Бадонкин Григорий Кондратьев
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Мария Григорьева
Отец ребёнка: Бадонкин Григорий Кондратьев
Рождение ребёнка
1833
Сын: Елисей Григорьев
Отец ребёнка: Бадонкин Григорий Кондратьев
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Екатерина Григорьева
Отец ребёнка: Бадонкин Григорий Кондратьев
Смерть
Неизвестно