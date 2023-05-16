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Kubja Anno

Место рождения

Lauküla, , , Sangaste (Sagnitz), Tartumaa, Livland

Дата рождения

1713

Пол

Женский

Отец

Около 1668 г.р.

Мать

Около 1666 г.р.

Дети

1741 г.р.
1743 г.р.
1746 г.р.
1752 г.р.

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ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Kubja Peep

Мать: Mai

Lauküla, , , Sangaste (Sagnitz), Tartumaa, Livland
Рождение ребёнка
14.02.1741

Дочь: Kirstin

Отец ребёнка: Tallijago Hendrik Tootsi Hendrik

Tootsi
Рождение ребёнка
20.08.1743

Сын: Tallijago Mats Tootsi Mats

Отец ребёнка: Tallijago Hendrik Tootsi Hendrik

Tootsi
Рождение ребёнка
28.04.1746

Сын: Tootsi Mikk

Отец ребёнка: Tallijago Hendrik Tootsi Hendrik

Tootsi
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Tootsi Matli

Отец ребёнка: Tallijago Hendrik Tootsi Hendrik

Tootsi
Работа или профессия
Неизвестно
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