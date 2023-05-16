Kubja Anno
Место рожденияLauküla, , , Sangaste (Sagnitz), Tartumaa, Livland
Дата рождения1713
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Kubja Peep
Мать: Mai
Lauküla, , , Sangaste (Sagnitz), Tartumaa, Livland
Рождение ребёнка
14.02.1741
Дочь: Kirstin
Отец ребёнка: Tallijago Hendrik Tootsi Hendrik
Tootsi
Рождение ребёнка
20.08.1743
Сын: Tallijago Mats Tootsi Mats
Отец ребёнка: Tallijago Hendrik Tootsi Hendrik
Tootsi
Рождение ребёнка
28.04.1746
Сын: Tootsi Mikk
Отец ребёнка: Tallijago Hendrik Tootsi Hendrik
Tootsi
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Tootsi Matli
Отец ребёнка: Tallijago Hendrik Tootsi Hendrik
Tootsi
Работа или профессия
Неизвестно