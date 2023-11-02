Станкеев Андрей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станкеев Андрей Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.63

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.63

Отец: Левыкин Анатолий

Мать: Амосова (Станкеева) Дина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Станкеева Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Станкеева Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Станкеева Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Станкеева Надежда

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