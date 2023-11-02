Станкеев Андрей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.63
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.63
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Станкеева Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Станкеева Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Станкеева Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Станкеева Надежда