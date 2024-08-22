Лапшова (Тарасова) Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшова (Тарасова) Светлана Николаевна

Место рождения

с. Лапшаур Базарно-Сызганский р-он Ульяновская область

Дата рождения

21.10.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1972

Отец: Тарасов Николай Федорович

Мать: Тарасова Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапшов Александр

Рождение ребёнка
01.05.1996

Сын: Лапшов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Лапшов Александр

Рождение ребёнка
02.04.2001

Дочь: (Лапшова) Елена Александровна

Отец ребёнка: Лапшов Александр

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