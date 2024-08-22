Лапшова (Тарасова) Светлана Николаевна
Место рожденияс. Лапшаур Базарно-Сызганский р-он Ульяновская область
Дата рождения21.10.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1972
Отец: Тарасов Николай Федорович
Мать: Тарасова Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лапшов Александр
Рождение ребёнка
01.05.1996
Сын: Лапшов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Лапшов Александр
Рождение ребёнка
02.04.2001
Дочь: (Лапшова) Елена Александровна
Отец ребёнка: Лапшов Александр