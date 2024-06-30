Осипович Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипович Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипович (Богатова) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осипович Анна Владимировна

Мать ребёнка: Осипович (Богатова) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипович Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Осипович (Богатова) Татьяна

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