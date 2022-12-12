Бадамшин Мухамметгариф Сиразетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадамшин Мухамметгариф Сиразетдинович

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Место рождения

Новые Челны, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Бадамшин Сиразетдин

Мать: не указана

Новые Челны, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1894

Сын: Бибимунира Мухамметгариповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1908 ст.

Сын: Мухамметадиб Мухамметгарипович

Мать ребёнка: Марьям Махбубрахмановна

Сименеево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марьям Махбубрахмановна

Смерть
Неизвестно
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