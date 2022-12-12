Бадамшин Мухамметгариф Сиразетдинович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Бадамшин Сиразетдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Бибимунира Мухамметгариповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1908 ст.
Сын: Мухамметадиб Мухамметгарипович
Мать ребёнка: Марьям Махбубрахмановна
Сименеево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марьям Махбубрахмановна
Смерть
Неизвестно