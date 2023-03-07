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Колупаев Григорий Игнатьев

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Место рождения

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

После 1836

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Колупаев Игнатий Алексеев

Мать: Колупаева Матрена Иванова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1801

Дочь: Пелагея Григорьева

Мать ребёнка: Колупаева Евдокия Куприянова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Колупаев Никифор Григорьев

Мать ребёнка: Колупаева Евдокия Куприянова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Колупаев Семен Григорьев

Мать ребёнка: Колупаева Евдокия Куприянова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Колупаев Анисим Григорьев

Мать ребёнка: Колупаева Евдокия Куприянова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1818

Сын: Колупаев Константин Григорьев

Мать ребёнка: Колупаева Евдокия Куприянова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колупаева Евдокия Куприянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колупаева Гликерия Ларионова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1836
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