Колупаев Григорий Игнатьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиПосле 1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Рождение ребёнка
08.10.1801
Дочь: Пелагея Григорьева
Мать ребёнка: Колупаева Евдокия Куприянова
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Колупаев Никифор Григорьев
Мать ребёнка: Колупаева Евдокия Куприянова
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Колупаева Евдокия Куприянова
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Колупаев Анисим Григорьев
Мать ребёнка: Колупаева Евдокия Куприянова
Рождение ребёнка
1818
Сын: Колупаев Константин Григорьев
Мать ребёнка: Колупаева Евдокия Куприянова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1836