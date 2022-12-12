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Гурин Петр Андреевич

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Место рождения

Биринск, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

12.07.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1925

Отец: Гурин Андрей Михайлович

Мать: Гурина Татьяна Афанасьевна

Биринск, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Образование
1936
Биринск, Шигонский муниципальный район, Самарская область
закончил 4 класса
Образование
1939
Кузькино, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Кузьминская средняя общеобразовательная школа
Военная служба
09.01.1943
Сызрань, Сызрань, Самарская область
начал боевой путь в Великой отечественной войне в составе 9 сп 94 сд 36 А
Образование
1943
Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
окончил Сретенское военно-пехотное училище
Военная награда
30.09.1945
старший лейтенант П.А.Гуров награжден Президиумом Верховного Совета СССР медалью "За победу над Японией"
Бракосочетание
1950

Жена: Гурина Лидия Ильинична

Военная награда
21.08.1953
ст. лейтенант П.А.Гурин награжден Президиумом ВС СССР медалью «За боевые заслуги»
Демобилизация
17.07.1968
завершил военную службу в звании майор
Получение воинского звания/чина
27.04.2000
Уже в запасе Петру Андреевичу Верховным Главнокомандующим РФ приказом № 2 от 27.04.2000 г. присвоено воинское звание подполковник.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
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