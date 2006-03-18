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Новиков Владимир Владимирович

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Место рождения

Зея, город Зея, Амурская область

Дата рождения

18.03.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.2006

Отец: Новиков Владимир Алексеевич

Мать: Бурлак Екатерина Сергеевна

Зея, город Зея, Амурская область
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