Верхотуров Зиновий Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1930
Дочь: Слепкова (Верхотурова) Аполинария (Полинария) Зиновьевна
Мать ребёнка: Верхотурова (Боброва) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
22.05.1933
Сын: Верхотуров Альберт Зиновьевич
Мать ребёнка: Верхотурова (Боброва) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Осколкова (Верхотурова) Мария Зиновьевна
Мать ребёнка: Верхотурова (Боброва) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
26.01.1941
Сын: Верхотуров Герман Зиновьевич
Мать ребёнка: Верхотурова (Боброва) Татьяна Ивановна
Смерть
1941
Причина смерти: Язва желудка