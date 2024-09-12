Верхотуров Зиновий Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верхотуров Зиновий Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Путилова (Верхотурова) Валентина Зиновьевна

Мать ребёнка: Верхотурова (Боброва) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
05.01.1930

Дочь: Слепкова (Верхотурова) Аполинария (Полинария) Зиновьевна

Мать ребёнка: Верхотурова (Боброва) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
22.05.1933

Сын: Верхотуров Альберт Зиновьевич

Мать ребёнка: Верхотурова (Боброва) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Осколкова (Верхотурова) Мария Зиновьевна

Мать ребёнка: Верхотурова (Боброва) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
26.01.1941

Сын: Верхотуров Герман Зиновьевич

Мать ребёнка: Верхотурова (Боброва) Татьяна Ивановна

Смерть
1941
Причина смерти: Язва желудка

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