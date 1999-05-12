Тепляков Виктор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тепляков Виктор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1949

Дата смерти

12.05.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1949

Отец: Тепляков Алексей

Мать: Теплякова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
26.04.1972

Дочь: Бурханова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Теплякова Александра Илларионовна

Рождение ребёнка
16.06.1977

Сын: Тепляков Алексей Викторович

Мать ребёнка: Теплякова Александра Илларионовна

Смерть
12.05.1999
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