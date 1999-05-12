Тепляков Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1949
Дата смерти12.05.1999
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1949
Отец: Тепляков Алексей
Мать: Теплякова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
26.04.1972
Дочь: Бурханова Елена Викторовна
Мать ребёнка: Теплякова Александра Илларионовна
Рождение ребёнка
16.06.1977
Сын: Тепляков Алексей Викторович
Мать ребёнка: Теплякова Александра Илларионовна
Смерть
12.05.1999