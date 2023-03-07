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Тарасов Ефим

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Место рождения

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1911

Дочь: Милешина Татьяна

Мать ребёнка: Тарасова Дарья

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Тарасова Дарья

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов $116

Мать ребёнка: Тарасова Дарья

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еременко Варвара

Мать ребёнка: Тарасова Дарья

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чекалова Вера

Мать ребёнка: Тарасова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тарасова Дарья

Смерть
Неизвестно
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