Плесовских Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Афдотья Алексеевна

Отец ребёнка: Плесовских Алексей Иванович

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Плесовских Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Плесовских Алексей Иванович

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мафра Алексеевна

Отец ребёнка: Плесовских Алексей Иванович

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Лукерья Алексеевна

Отец ребёнка: Плесовских Алексей Иванович

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Плесовских Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Плесовских Алексей Иванович

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1840

Сын: Плесовских Данила Алексеевич

Отец ребёнка: Плесовских Алексей Иванович

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
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