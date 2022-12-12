Плесовских Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Афдотья Алексеевна
Отец ребёнка: Плесовских Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Плесовских Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Плесовских Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Мафра Алексеевна
Отец ребёнка: Плесовских Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Лукерья Алексеевна
Отец ребёнка: Плесовских Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Плесовских Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Плесовских Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Плесовских Данила Алексеевич
Отец ребёнка: Плесовских Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно