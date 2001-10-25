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Заманова Саялы Айдиновна
Заманова Саялы Айдиновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.10.2001
Пол
Женский
Отец
Заманов Айдин Муса оглы
1965 г.р.
Мать
Гюльмамедова Кифаят Джалил кызы
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.2001
Отец:
Заманов Айдин Муса оглы
Мать:
Гюльмамедова Кифаят Джалил кызы
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