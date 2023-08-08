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Пальчикова Матрона Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1830 ст.

Дочь: Стефанида Иродионова

Отец ребёнка: Пальчиков Иродион Парамонов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.11.1832 ст.

Сын: Пальчиков Михаил Иродионов

Отец ребёнка: Пальчиков Иродион Парамонов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.10.1835 ст.

Сын: Пальчиков Дмитрий Иродионов

Отец ребёнка: Пальчиков Иродион Парамонов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.06.1838 ст.

Сын: Пальчиков Тихон Иродионов

Отец ребёнка: Пальчиков Иродион Парамонов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.05.1840 ст.

Дочь: Гликерья Иродионова

Отец ребёнка: Пальчиков Иродион Парамонов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.05.1841 ст.

Сын: Пальчиков Николай Иродионов

Отец ребёнка: Пальчиков Иродион Парамонов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.01.1843 ст.

Дочь: Ксения Иродионова

Отец ребёнка: Пальчиков Иродион Парамонов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.05.1845 ст.

Дочь: Феодосия Иродионова

Отец ребёнка: Пальчиков Иродион Парамонов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пальчиков Иродион Парамонов

Смерть
Неизвестно
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