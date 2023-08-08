Пальчикова Матрона Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.11.1830 ст.
Дочь: Стефанида Иродионова
Отец ребёнка: Пальчиков Иродион Парамонов
Рождение ребёнка
01.11.1832 ст.
Сын: Пальчиков Михаил Иродионов
Отец ребёнка: Пальчиков Иродион Парамонов
Рождение ребёнка
21.10.1835 ст.
Сын: Пальчиков Дмитрий Иродионов
Отец ребёнка: Пальчиков Иродион Парамонов
Рождение ребёнка
11.06.1838 ст.
Сын: Пальчиков Тихон Иродионов
Отец ребёнка: Пальчиков Иродион Парамонов
Рождение ребёнка
06.05.1840 ст.
Дочь: Гликерья Иродионова
Отец ребёнка: Пальчиков Иродион Парамонов
Рождение ребёнка
03.05.1841 ст.
Сын: Пальчиков Николай Иродионов
Отец ребёнка: Пальчиков Иродион Парамонов
Рождение ребёнка
23.01.1843 ст.
Дочь: Ксения Иродионова
Отец ребёнка: Пальчиков Иродион Парамонов
Рождение ребёнка
23.05.1845 ст.
Дочь: Феодосия Иродионова
Отец ребёнка: Пальчиков Иродион Парамонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно