Тажетдинов Фаттахетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тажетдинов Фаттахетдин

Место рождения

с.Б.Рыбушкино.Курмышенск.уезда

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тажетдинова) Няфижан

Мать ребёнка: Тажетдинова Халися

Рождение ребёнка
1919

Сын: Тажетдинов Абдулхак

Мать ребёнка: Тажетдинова Халися

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тажетдинова Халися

Рождение ребёнка
15.05.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тажетдинова Халися

Смерть
Неизвестно

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