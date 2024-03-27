Тажетдинов Фаттахетдин
Место рожденияс.Б.Рыбушкино.Курмышенск.уезда
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тажетдинова) Няфижан
Мать ребёнка: Тажетдинова Халися
Рождение ребёнка
1919
Сын: Тажетдинов Абдулхак
Мать ребёнка: Тажетдинова Халися
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тажетдинова Халися
Рождение ребёнка
15.05.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тажетдинова Халися
Смерть
Неизвестно