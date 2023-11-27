Маркаров Ваган
Место рожденияАзербайджан
Дата рождения08.02.1917
Дата смерти09.05.1977
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1917
Отец: Ананьев Неизвестно
Мать: Елизавета
Азербайджан
Бракосочетание
Около 1937
Жена: Маркарова Любовь
Баку
Рождение ребёнка
19.12.1938
Сын: Маркаров Игорь
Мать ребёнка: Маркарова Любовь
Баку
Рождение ребёнка
01.06.1942
Дочь: Шафиева Ира
Мать ребёнка: Маркарова Любовь
Баку
Рождение ребёнка
28.04.1947
Дочь: Мачабели Лора
Мать ребёнка: Маркарова Любовь
Баку
Смерть
09.05.1977
Баку
Причина смерти: Болезнь