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Маркаров Ваган

Место рождения

Азербайджан

Дата рождения

08.02.1917

Дата смерти

09.05.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1917

Отец: Ананьев Неизвестно

Мать: Елизавета

Азербайджан
Бракосочетание
Около 1937

Жена: Маркарова Любовь

Баку
Рождение ребёнка
19.12.1938

Сын: Маркаров Игорь

Мать ребёнка: Маркарова Любовь

Баку
Рождение ребёнка
01.06.1942

Дочь: Шафиева Ира

Мать ребёнка: Маркарова Любовь

Баку
Рождение ребёнка
28.04.1947

Дочь: Мачабели Лора

Мать ребёнка: Маркарова Любовь

Баку
Смерть
09.05.1977
Баку
Причина смерти: Болезнь
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