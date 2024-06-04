Колпак Викентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолпак Викентий

Колпак Викентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колпак Станислава Викентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колпак Иван Викентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колпак Евгений Викентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колпак Роман Викентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Колпак Викентий Викентьевич

Мать ребёнка: не указана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.