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Чернышев Иван Львович

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

01.01.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1983

Отец: Чернышев Лев Иванович

Мать: Чернышева Татьяна Николаевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
01.07.2015

Жена: Чернышева Виктория Сергеевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.02.2016

Сын: Чернышев Лев Иванович

Мать ребёнка: Чернышева Виктория Сергеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
09.02.2022

Дочь: Чернышева Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Чернышева Виктория Сергеевна

Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
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