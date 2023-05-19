Чернышев Иван Львович
Место рождения
Дата рождения01.01.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1983
Бракосочетание
01.07.2015
Рождение ребёнка
07.02.2016
Мать ребёнка: Чернышева Виктория Сергеевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
09.02.2022
Дочь: Чернышева Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Чернышева Виктория Сергеевна
Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область