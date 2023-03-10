Горковенко (Шубина) Елена Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шубин Роман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1924
Сын: Горковенко Евгений Иванович
Отец ребёнка: Горковенко Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Горковенко Иван Кузьмич
Смерть
Неизвестно