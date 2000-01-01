Охорелла Енни — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охорелла Енни

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1975

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1975

Отец: Охорелла ученг

Мать: Манупаса Джу

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сахертиан Эльсе Десилья

Отец ребёнка: Сахертиан Лукас Фединанд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сахертиан Ферди Леандро

Отец ребёнка: Сахертиан Лукас Фединанд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сахертиан Лукас Фединанд

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сахертиан Лукас Фединанд

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