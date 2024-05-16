Молева Серафима Петровна 1840 — найти родственников по фамилии на Familio
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Молева Серафима Петровна

Место рождения

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1863

Муж: Молев Александр Иванович

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Молева Аполлинария Александровна

Отец ребёнка: Молев Александр Иванович

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Молев Александр Александрович

Отец ребёнка: Молев Александр Иванович

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Молева Анна Александровна

Отец ребёнка: Молев Александр Иванович

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Молев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Молев Александр Иванович

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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