Молева Серафима Петровна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1863
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Молева Аполлинария Александровна
Отец ребёнка: Молев Александр Иванович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Молев Александр Александрович
Отец ребёнка: Молев Александр Иванович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Молева Анна Александровна
Отец ребёнка: Молев Александр Иванович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Молев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Молев Александр Иванович
Смерть
Неизвестно