Саломахин Самсон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти10.05.1828
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Саломахин Иван Ильич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Саломахин Никита Самсонович
Мать ребёнка: Саломахина Акилина Федоровна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Саломахин Семён Самсонович
Мать ребёнка: Саломахина Акилина Федоровна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анна Самсоновна
Мать ребёнка: Саломахина Акилина Федоровна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Саломахин Василий Самсонович
Мать ребёнка: Саломахина Акилина Федоровна
Смерть
10.05.1828
от простуды