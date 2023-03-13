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Саломахин Самсон Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

10.05.1828

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Саломахин Иван Ильич

Мать: Саломахина Настасья Авдеевна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Саломахин Никита Самсонович

Мать ребёнка: Саломахина Акилина Федоровна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Саломахин Семён Самсонович

Мать ребёнка: Саломахина Акилина Федоровна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анна Самсоновна

Мать ребёнка: Саломахина Акилина Федоровна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Саломахин Василий Самсонович

Мать ребёнка: Саломахина Акилина Федоровна

Смерть
10.05.1828
от простуды
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