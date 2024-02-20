Долгунова (Канофьева) Татьяна Викторовна
Место рождения
Дата рождения04.05.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Конофьев (Сергеев) Виктор Алексеевич Иванович
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Долгунов ?
Сын: Сергей
Отец ребёнка: Долгунов ?
Сын: Андрей
Отец ребёнка: Долгунов ?
Дочь: (Долгунова) ?
Отец ребёнка: Долгунов ?
Сын: Долгунов ?
Отец ребёнка: Долгунов ?
Дочь: (Долгунов) ?
Отец ребёнка: Долгунов ?
Сын: Владимирович ?
Отец ребёнка: Долгунов ?
Муж: Долгунов ?
Сын: Владимирович ?
Отец ребёнка: Долгунов Владимир Александрович
Дочь: (Долгунов) ?
Отец ребёнка: Долгунов Владимир Александрович
Дочь: Долгунова (Долгунова) Дарья
Отец ребёнка: Долгунов Владимир Александрович
Сын: Долгунов Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Долгунов Владимир Александрович
Сын: Долгунов Сергей
Отец ребёнка: Долгунов Владимир Александрович
Дочь: (Долгунова) Анна Владимировна
Отец ребёнка: Долгунов Владимир Александрович