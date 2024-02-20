Долгунова (Канофьева) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгунова (Канофьева) Татьяна Викторовна

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Место рождения

Железнодорожное, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

04.05.1947

Пол

Женский

Добавил:

иК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1947

Отец: Конофьев (Сергеев) Виктор Алексеевич Иванович

Мать: Канофьева (Гофман (Gofman)) Любовь Матвеевна

Железнодорожное, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
совхоз «Коминтерн»
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Долгунов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Долгунов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Долгунов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Долгунова) ?

Отец ребёнка: Долгунов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгунов ?

Отец ребёнка: Долгунов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Долгунов) ?

Отец ребёнка: Долгунов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимирович ?

Отец ребёнка: Долгунов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгунов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимирович ?

Отец ребёнка: Долгунов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Долгунов) ?

Отец ребёнка: Долгунов Владимир Александрович

Бракосочетание
22.04.1969

Муж: Долгунов Владимир Александрович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
13.04.1980

Дочь: Долгунова (Долгунова) Дарья

Отец ребёнка: Долгунов Владимир Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.10.1982

Сын: Долгунов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Долгунов Владимир Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.07.1987

Сын: Долгунов Сергей

Отец ребёнка: Долгунов Владимир Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.08.1987

Дочь: (Долгунова) Анна Владимировна

Отец ребёнка: Долгунов Владимир Александрович

Саратов, город Саратов, Саратовская область

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