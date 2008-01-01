Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

2008

Пол

Женский

Отец

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2008

Отец: Неизвестно

Мать: Ирина

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