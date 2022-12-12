Киричук Дмитрий Фомич
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Киричук Фома Тимофеевич
Мать: Киричук Жена
6 лет в 1925 г. | Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское... Показать все
Смерть
Неизвестно