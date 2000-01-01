Кальмина Матрёна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальмина Матрёна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Кальмин Михайло Вавилович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анастасия Михайлова

Отец ребёнка: Кальмин Михайло Вавилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кальмин Михайло Вавилович

Смерть
Неизвестно
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