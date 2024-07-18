Анисия-Анисья Спиридоновна
Место рождениядеревня Кильчкасы, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рожденияМежду 1885 и 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1885 и 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.07.1905
Муж: Василий Петрович
Рождение ребёнка
15.07.1918
Сын: Илья Васильевич
Отец ребёнка: Василий Петрович
Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно