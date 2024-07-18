Анисия-Анисья Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисия-Анисья Спиридоновна

Место рождения

деревня Кильчкасы, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

Между 1885 и 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1885 и 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.07.1905

Муж: Василий Петрович

Рождение ребёнка
15.07.1918

Сын: Илья Васильевич

Отец ребёнка: Василий Петрович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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